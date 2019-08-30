أوليفر كان يتولى رئاسة بايرن ميونخ اعتبارا من 2022

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين حارس المرمى السابق أوليفر كان في المجلس التنفيذي للنادي ليحل محل كارل- هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، في يناير 2022.



ووقع أوليفر كان /50 عاما/ القائد السابق لبايرن والحارس السابق لمنتخب ألمانيا، أمس الخميس عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي يبدأ في أول يناير 2020 كعضو في المجلس التنفيذي، بعدما تم تأكيده في اجتماع المجلس التنفيذي أمس الخميس.



وتجدر الإشارة إلى أن أوليفر ، وهو رجل أعمال وخبير في البرامج التليفزيونية، كان مرشحا بشكل كبير لخلافة رومينيجه /63 عاما / والذي سيستقيل من منصبه في 31 ديسمبر 2021.



وقال كان في بيان :" إنه شرف كبير لي أن يعهد إلي بأن أكون عضوا في مجلس إدارة بايرن ميونخ، وبعدها ترأس المجلس التنفيذي"،وأضاف :"أود أن أشكر المجلس الإشرافي، الذي يرأسه أولي هونيس لهذه الثقة".