الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

أفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات قطاع غزة بتسلّم 30 جثمانًا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقال رئيس لجنة استلام جثامين الشهداء بوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أحمد ضيا - في بث حي نقلته القنوات الفضائية من أمام مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس- إن جثامين الشهداء الثلاثين الذين وصلت سيتم فحصها وإتاحة الفرصة لذوي الشهداء للتعرّف عليهم.

وتُعدّ هذه الدفعة الخامسة من جثامين الشهداء الذين أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين التي تم الإفراج عنها إلى 225 جثمانًا.

وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.