قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة
الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال
فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل
قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026
الزمالك يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

جثامين الشهداء
جثامين الشهداء
أ ش أ

أفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات قطاع غزة بتسلّم 30 جثمانًا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقال رئيس لجنة استلام جثامين الشهداء بوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أحمد ضيا - في بث حي نقلته القنوات الفضائية من أمام مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس- إن جثامين الشهداء الثلاثين الذين وصلت سيتم فحصها وإتاحة الفرصة لذوي الشهداء للتعرّف عليهم.

وتُعدّ هذه الدفعة الخامسة من جثامين الشهداء الذين أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين التي تم الإفراج عنها إلى 225 جثمانًا.
وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.

الصحة الفلسطينية الاحتلال شهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

جثة

مصرع ربة منزل دهسها قطار في أسيوط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الشرقية.. أب يضرب ابنته حتى الموت

لحظة انقاذ القطة

أمن الإسكندرية ينقذ قطة من أعلى واجهة محل

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد