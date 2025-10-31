موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، بعدما غاب الفوز عن كليهما خلال آخر أربع مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية مضاعفة للطرفين.

وتمثل المباراة فرصة ثمينة للفريقين لكسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة قبل فترة التوقف الدولي، وقبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري.

ويسعى الزمالك لتثبيت أقدامه داخل المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على الصدارة، في حين يأمل طلائع الجيش في الابتعاد عن مناطق الخطر وتحقيق انتصار يعيد التوازن إلى نتائجه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لعودة الفريق إلى الطريق الصحيح وحصد النقاط الثلاث.