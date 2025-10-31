قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، بعدما غاب الفوز عن كليهما خلال آخر أربع مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية مضاعفة للطرفين.

وتمثل المباراة فرصة ثمينة للفريقين لكسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة قبل فترة التوقف الدولي، وقبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري.

ويسعى الزمالك لتثبيت أقدامه داخل المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على الصدارة، في حين يأمل طلائع الجيش في الابتعاد عن مناطق الخطر وتحقيق انتصار يعيد التوازن إلى نتائجه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لعودة الفريق إلى الطريق الصحيح وحصد النقاط الثلاث.

الزمالك نادي الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري

