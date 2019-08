شاهد.. ظهور جديد لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

محمد صلاح

نشر المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورا جديدة له خلال تدريبات الفريق اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة بيرنلي المقبلة التي ستقام يوم الغد السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.وظهر على محمد صلاح علامات الحماس والتأهب لتلك المواجهة، خاصة في ظل التدريبات الجماعية أمام بعض من زملائه.ويترقب محمد صلاح موعد إعلان القوائم النهائية لجوائر الأفضل 2019 THE BEST، وذلك بعدما قال الحساب الرسمي لــ فيفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من سيكون المتوج بجائزة The Best لهذا العام؟ يوم الإثنين الساعة (12 بتوقيت وسط أوروبا) سيتم الكشف عن المرشحين الـ3 عن 8 فئات من الجوائز، ملعب سان سيرو في ميلان سيحتضن الحدث.وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم كلا من: الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني و المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والهولندى فرانك دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والهولندى ماتياس دي ليخيت لاعب يوفنتوس الإيطالي والبلجيكى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني والإنجليزى هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي والسنغالى ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي والفرنسى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والهولندى فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.