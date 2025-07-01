الإيجار القديم بالأرقام.. الإحصاء يكشف عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول

أجاب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الأسئلة الموجهة من رئيس مجلس النواب بشأن بيانات واضحة حول عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول بالإيجار القديم ، ذلك اثناء مناقشة مشروع قانون الايجار القديم

وأشار رئيس الجهاز ،إلى انه يسعى لتوضيح الصورة لتكون الداعم والشريك الرئيسي لعملية صنع القرار من خلال توفير بيانات دقيقة توفر حجر الساس لرسم السياسات الخاصة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك 4 إصدارات يصدرهم الجهاز من إجمالي 200 إصدار بدوريات مختلفة سواء شهرية أو كل شهرين أو ربع سنوية أو سنوية أو كل عشر سنوات.

وتابع نحن نعتبر أن كل المستأجرين أو أكثر من 60 عاما في 2017 نعتبرهم هم المستأجرين الأصليين وعددهم على مستوى الجمهورية مليون 600 ألف مستأجر ، منهم في المحافظات 196700 في القاهرة وفي الدقلهية 111800 وفي الإسكندرية 65.21 وفي الجيزة 57843.

وأشار إلى أن ذلك نظام دولي متبع.

بالنسبة للأجيال، قال: نعتبر كل من هو دون 60 عاما، هو الأجيال التالية.