بعد تألقه.. ميتشو يشيد بقدرات هذا اللاعب في الزمالك

حرص الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي الإشادة بقدرات لاعب الفريق الأبيض محمد عبدالغني.



ويرى "ميتشو" أن عبدالغني واحد من اللاعبين الذين نجحوا في الحفاظ على تواجدهم بالتشكيل الأساسي للزمالك خلال المباريات المقبلة.



وكان مدرب الزمالك دفع بعبدالغني أساسيًا خلال المواجهتين الذي قادهم بعد تولي تدريب الفارس الأبيض أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والذي نجح خلالها في تقديم أداء مميز.



وجاء تألق مدافع الزمالك الشاب خلال تدريبات الفريق الأبيض في الأيام الماضية، ليدفع "ميتشو" لاستمراره ضمن التشكيل الأساسي للفريق، خاصة أن الأخير يمتلك أيضًا القدرة على بناء الهجمة على الأرض، وهو ما يعتمد عليه المدرب في خطته بنسبة كبيرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الدور قبل النهائي من بطولة الكأس.