سفير مصر بطوكيو: العلاقات اليابانية شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي

قال أيمن كامل السفير المصري بطوكيو، خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج لقاء خاص الذي يبث عبر فضائية DMC ، إن المشروعات التي تنفذها" الجايكا "اليابانية في مصر تاكيد على قوة العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.



وأضاف السفير المصري بطوكيو ، أنه" في عام ٢٠١٧ فكرنا في ضرورة وجود إطار شامل مع اليابان، كامتداد للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين".



وأشار إلى أن مصر تلعب دورا رياديا مع العالم منذ رئاستها للاتحاد الافريقى.

