سفير مصر بطوكيو: العلاقات اليابانية شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي

قال أيمن كامل السفير المصري بطوكيو، خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج لقاء خاص الذي يبث عبر فضائية DMC ، إن المشروعات التي تنفذها" الجايكا "اليابانية في مصر تاكيد على قوة العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.
وأضاف السفير المصري بطوكيو ، أنه" في عام ٢٠١٧ فكرنا في ضرورة وجود إطار شامل مع اليابان، كامتداد للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين".
وأشار إلى أن مصر تلعب دورا رياديا مع العالم منذ رئاستها للاتحاد الافريقى.
وأضاف السفير المصري بطوكيو ، أنه" في عام ٢٠١٧ فكرنا في ضرورة وجود إطار شامل مع اليابان، كامتداد للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين".
وأشار إلى أن مصر تلعب دورا رياديا مع العالم منذ رئاستها للاتحاد الافريقى.