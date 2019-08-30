فخ الكيتو.. أضرار الريجيم الكيتوني



ريجيم الكيتو هو عبارة عن نظام غذائي يعتمد على الهرم الغذائي القائم على الدهون بنسبة كبيرة والبروتين بنسبة معتدلة و الكربوهيدرات ولكن بنسبة قليلة جدًا، ويعمل الجسم في هذا النظام على تحويل الدهون إلى كيتونات وهي جزيئات توفر الطاقة للدماغ.



وبعد مضي أسابيع من إتباع هذا النظام الغذائي يصبح الجسم والدماغ فعالين في حرق الدهون والكيتونات بدلا من الكربوهيدرات، بحيث يخفض من مستويات الانسولين فيما تتم زيادة الكيتونات بالجسم.



الأطعمة التي يتم تناولها في نظام الكيتو:



- تأتي اللحوم والأسماك في المرتبة الأولى لهذا النظام الغذائي.

- منتجات الألبان ومنها الزبدة والجبن والقشطة الثقيلة.

- البيض من البروتينات المفضلة في هذا النظام .

- بالإضافة إلى الزيوت والمكسرات.

- الخضراوات والأفوكادو والبذور.

- يستثنى من هذا النظام جميع الأطعمة ذات الكربوهيدرات العالية مثل الحبوب والأرز والفاصوليا والبطاطا والحلويات والحليب والحبوب والفواكه وكذلك الخضروات ذات الكربوهيدرات العالية.



أضرار الريجيم الكيتوني



تظهر نتائج مبهرة من إتباع هذه الحمية الغذائية ولكن بسرعة هذه النتائج تقع أضرار متعددة على جسم المتبع الحمية الغذائية:



1- إنفلونزا الكيتو



يصاب الشخص فيما يسمى بإنفلونزا الكيتو نتيجة انخفاض الكربوهيدرات مما يؤدي ذلك لحرق الكيتونات بدلًا من الجلوكوز لمد الجسم بالطاقة، في هذه الأثناء يشعر الشخص بعدم الراحة وتظهر أعراض أنفلونزا الكيتو وهي صداع وإمساك وقئ والغثيان وشعور بالضعف والوهن بالجسم.



2- إجهاد الكلى والقلب:



يفقد الجسم في هذا النظام السوائل بشكل كبير بسبب التبول بشكل كبير، مما يؤدي ذلك إلى فقدان الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، وذلك يجعلهم عرضه للجفاف والدوار، وبالتالي تتكون الحصوات على الكلى وكذلك عدم انتظام ضربات القلب.



بالإضافة إلى إن الإكثار من تناول البروتينات تتسبب في ارتفاع مستويات الحموضة في البول، ويرفع مستويات الكالسيوم وحمض اليوريك المسبب لمرض النقرس.



تقليل الرغبة الجنسية:



في بداية إتباع الحمية الغذائية يحدث نفور في الرغبة الجنسية وذلك بسبب أعراض إنسحاب الكربوهيدرات من الجسم، ليعود ضبط هذه الرغبة مجددًا بعد فترة من إتباع الحمية.



أضرار أخرى لنظام الكيتو:



يتسبب نظام الكيتو في زيادة رائحة الفم الكريهة ، والإصابة بالإمساك، والشعور بالتعب ، عدم انتظام الدورة الشهرية، واضطرابات في النوم، وانخفاض كثافة العظام.







أنواع وأشكال وطرق كثيرة ومسميات متنوعة للأنظمة الغذائية تسعى وراءها الفتيات من أجل إنقاص الوزن والحصول على قوام متناسق وممشوق، ولكن أثناء رحلة السعي هذه تدخل الفتيات في طريق الريجيم الكيتوني حتى تصل لما تريده، ولكن هناك اضرارا للريجيم الكيتوني التي تعود عليهن بالسلب وليس بالإيجاب، لذا قبل البدء في هذا النظام تعرف على اضرار الريجيم الكيتوني.ما هو ريجيم الكيتو