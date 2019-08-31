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فن

على طريقته الخاصة.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:34 ص
احمد زاهر وابنتة
احمد زاهر وابنتة ليلي
مصطفى كرم
هنأ الفنان احمد زاهر ابنتة الفنانة ليلي احمد زاهر بعيد ميلادها ال20 عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر احمد زاهر مجموعة من الفيديوهات المجمعة لة مع ابنتة ليلي عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنه و أنتي طيبه يا روح قلبي وعقبال مليون سنه يا احلي و أغلي و احن بنوته في الكون ربنا يخليكي ليا بحبك❤️❤️😘😘" .

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "كل سنة وهي طيبة ربنا يخليهالك " و "ربنا يحفظكم لبعض".

يذكر ان الفنان احمد زاهر منع بناته من التمثيل حتي انهاء دراستهم الجامعية كاملة علي ان يتركهم يمارسان التمثيل بعدها.

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