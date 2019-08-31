دوريان ليس الأول.. إعصار أندرو الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة.. دمرها وشرد الآلاف

يثير "إعصار دوريان" مخاوف العالم حاليا، بسبب اقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية مع تزايد قوته والتي وصلت إلى الدرجة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون، الذي يضم 5 فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة، وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، للاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تصبح حدثا كبيرا.



ورغم كل المخاوف المتعلقة بإعصار دوريان، إلا أن هذا لا يعد أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة، فقد تعرضت ولاية فلوريدا لأقوى إعصار قبل 27 عاما، ويسمى "إعصار أندرو" وقد ضرب الولاية في عام 1992 وهو الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة، وأسفر حينها عن مقتل 65 شخصا، وتسبب في أضرار بالولاية وصلت قيمتها إلى 27.3 مليار دولار.



شرد إعصار أندرو عشرات الآلاف، وعبر إعصار أندرو حينها عبر جزر البهاما وفلوريدا ولويزيانا وجنوب شرق الولايات المتحدة ووسط المحيط الأطلنطي.



ويعد إعصار أندرو المدمر هو أسوء إعصار تعرضت له ولاية فلوريدا والولايات المتحدة، فقد كانت تعادل قوته أكثر من أربعة أعاصير معا فيما وصلت سرعته إلى مائة وخمسين ميلا في الساعة، وأوضح الخبراء أن الإعصار المدمر كان من الدرجة الخامسة.



وكان قد نشأ إعصار أندرو في شمال المحيط الأطلنطي، وانتقل غربا عبر جزر البهاما، ووصل إلى اليابسة بالقرب من الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا في 24 أغسطس عام 1992، واستمرت العاصفة في اتجاه شمالي غربي عبر خليج المكسيك وهبطت في جنوب وسط ولاية لويزيانا في 26 أغسطس، حيث تسببت في أكثر من فيضان أضر بمناطق مأهولة بالسكان.