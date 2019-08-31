ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دوريان ليس الأول.. إعصار أندرو الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة.. دمرها وشرد الآلاف

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:40 ص
إعصار أندرو
إعصار أندرو
أماني إبراهيم
يثير "إعصار دوريان" مخاوف العالم حاليا، بسبب اقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية مع تزايد قوته والتي وصلت إلى الدرجة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون، الذي يضم 5 فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة، وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، للاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تصبح حدثا كبيرا.

ورغم كل المخاوف المتعلقة بإعصار دوريان، إلا أن هذا لا يعد أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة، فقد تعرضت ولاية فلوريدا لأقوى إعصار قبل 27 عاما، ويسمى "إعصار أندرو" وقد ضرب الولاية في عام 1992 وهو الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة، وأسفر حينها عن مقتل 65 شخصا، وتسبب في أضرار بالولاية وصلت قيمتها إلى 27.3 مليار دولار.

شرد إعصار أندرو عشرات الآلاف، وعبر إعصار أندرو حينها عبر جزر البهاما وفلوريدا ولويزيانا وجنوب شرق الولايات المتحدة ووسط المحيط الأطلنطي.

ويعد إعصار أندرو المدمر هو أسوء إعصار تعرضت له ولاية فلوريدا والولايات المتحدة، فقد كانت تعادل قوته أكثر من أربعة أعاصير معا فيما وصلت سرعته إلى مائة وخمسين ميلا في الساعة، وأوضح الخبراء أن الإعصار المدمر كان من الدرجة الخامسة.

وكان قد نشأ إعصار أندرو في شمال المحيط الأطلنطي، وانتقل غربا عبر جزر البهاما، ووصل إلى اليابسة بالقرب من الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا في 24 أغسطس عام 1992، واستمرت العاصفة في اتجاه شمالي غربي عبر خليج المكسيك وهبطت في جنوب وسط ولاية لويزيانا في 26 أغسطس، حيث تسببت في أكثر من فيضان أضر بمناطق مأهولة بالسكان.
إعصار أندرو إعصار أندرو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستحدث كارثة.. إسرائيل تحذر رعاياها فى أمريكا لهذا السبب

خزنوا المياه والغذاء.. فلوريدا تحذر سكانها قبل اجتياح إعصار دوريان

إعصار دوريان يبلع الدرجة الرابعة شديدة الخطورة

بسبب إعصار دوريان.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

مخاوف من خطورة إعصار دوريان واقترابه من الولايات المتحدة

شاهد إعصار دوريان من الفضاء

ترشيحاتنا

لو مسحتها بالغلط.. طريقة استعادة الملفات المحذوفة على الـ word

الأرصاد: انخفاض تدريجى لدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

اقتصادي:العلمين الجديدة ستكون من أهم المواقع في السياحة العلاجية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسراء غريب صراخها فطر القلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها