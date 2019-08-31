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حوادث

ضبط عاطلين بتهمة تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:00 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر النوافذ.

كانت معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب الدلوف وكسر النوافذ.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 5 حوادث بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وأرشدا عن المسروقات وهي(عدد 2 خاتم ذهب - مفتاح سيارة - بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية - كمية من البراويز - عدد 2 هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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