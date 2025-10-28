سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب

أطاحت سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق في منطقة المنيب ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بمنطقة المنيب يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.



وبالفحص، تبين أن سيارة مسرعة صدمت أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



كما قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد السيارة المتسببة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.