قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، أطلقت هيئة الدواء المصرية مشروعًا طموحًا يهدف إلى التحول الرقمي في تقديم الرعاية الصحية، وهو مشروع الروشتة الطبية الرقمية. 

يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجيات الدولة لتحسين كفاءة النظام الصحي، وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. 

تساهم هذه المبادرة في تقليل الأخطاء الطبية التي قد تحدث نتيجة للأخطاء البشرية أو سوء الفهم عند قراءة الوصفات الطبية الورقية.

يُعد مشروع الروشتة الرقمية خطوة جريئة نحو تحقيق الحوكمة الرقمية في مجال الرعاية الصحية، حيث سيُسهم في ربط مختلف الأطراف المعنية مثل وزارة الصحة، المستشفيات، والصيدليات في نظام واحد متكامل. 

كما أنه يعزز من إمكانية مراقبة صرف الأدوية، ويوفر دقة أكبر في متابعة حالة المريض والعلاج الموصوف له.

في هذا السياق، أوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى للهيئة، ويُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الاستخدام الرشيد للأدوية، فضلاً عن تقليل الأخطاء الطبية التي قد تحدث بسبب الوصفات الطبية التقليدية.

 وقد تحدث رجائي عن التحديات المرتبطة بتطبيقه، وأهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاحه في المستقبل.

التحول الرقمي في النظام الصحي المصري 

إن مشروع الروشتة الطبية الرقمية يعد من أهم مشروعات التحول الرقمي في مصر.

 يُسهم هذا المشروع في تطوير نظام صحي إلكتروني مترابط بين جميع الأطراف الطبية، مثل الأطباء، الصيدليات، والمستشفيات. 

والهدف الأساسي هو تقديم علاج فعال للمريض بسرعة ودقة عالية، من خلال تقليل الاعتماد على الوصفات الورقية التي يمكن أن تتسبب في أخطاء بشرية.

التحول الرقمي لا يقتصر فقط على إصدار الروشتات الرقمية، بل يشمل أيضًا تعقب الأدوية، لضمان صرف الأدوية المناسبة في الوقت المحدد، ومتابعة استهلاك الأدوية على مدار فترة العلاج.

 تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية 

من خلال الروشتة الطبية الرقمية، يتم تقليل فرص حدوث الأخطاء الطبية التي قد تنشأ نتيجة لسوء قراءة البيانات أو التشويش الناتج عن الوصفات الورقية. وهذا يسهم في تقديم رعاية طبية أكثر أمانًا وكفاءة، حيث تضمن التكنولوجيا أن يكون كل شيء مرئيًا ومتوافقًا بين جميع الجهات الطبية.

وفقًا لما ذكره الدكتور ياسين رجائي، الأخطاء الطبية مثل التداخل بين الأدوية أو تجاوز الجرعات المقررة ستنخفض بشكل ملحوظ بفضل النظام الرقمي الذي يقدم ملاحظات وإشعارات للأطباء والصيادلة فورًا في حالة وجود أي تضارب بين الأدوية.

مزايا الروشتة الرقمية للمريض والطبيب تحسين تجربة المريض 

سيتمكن المرضى من الحصول على العلاج بسرعة أكبر دون الحاجة للعودة إلى الأطباء للحصول على وصفة جديدة.

 كما أن الروشتة الرقمية تضمن توافر الأدوية في الصيدليات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهل حصول المريض على العلاج في الوقت المطلوب.

سهولة متابعة الحالة الصحية 

من خلال ربط الروشتة الرقمية بـ السجلات الطبية الإلكترونية، يصبح من الممكن تتبع حالة المريض الطبية على مدار الوقت. 

هذه المتابعة تضمن تقديم الرعاية المناسبة في كل مرحلة من مراحل العلاج، مما يساهم في تحسين نتائج العلاج.

دور التكنولوجيا في أرشفة السجلات الطبية أرشفة السجلات الإلكترونية 

يشمل مشروع الروشتة الرقمية أيضًا تطوير السجلات الطبية الإلكترونية للمواطنين.

 هذا سيمكن الأطباء من الوصول السريع والدقيق إلى تاريخ المريض الطبي، سواء كان في المستشفيات الحكومية أو عبر منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات الطبية المبنية على معلومات دقيقة.

وأشار الدكتور ياسين رجائي إلى أن هذا النظام سيكون أداة قوية لدعم العلاج وتقديم أفضل مستوى من الرعاية، كما سيسهل على الأطباء إجراء التعديلات اللازمة في العلاج وفقًا لاحتياجات المريض في أي لحظة.

هيئة الدواء صرف الأدوية الأخطاء الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

محطات هامة مرت بها شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

رينو داستر موديل 2019

سوق المستعمل.. رينو داستر عائلية بـ 650 ألف جنيه

هيونداي توسان موديل 2019

اركب هيونداي توسان سعرها 900 ألف جنيه

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد