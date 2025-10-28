للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية

في خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، أطلقت هيئة الدواء المصرية مشروعًا طموحًا يهدف إلى التحول الرقمي في تقديم الرعاية الصحية، وهو مشروع الروشتة الطبية الرقمية.

يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجيات الدولة لتحسين كفاءة النظام الصحي، وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

تساهم هذه المبادرة في تقليل الأخطاء الطبية التي قد تحدث نتيجة للأخطاء البشرية أو سوء الفهم عند قراءة الوصفات الطبية الورقية.

يُعد مشروع الروشتة الرقمية خطوة جريئة نحو تحقيق الحوكمة الرقمية في مجال الرعاية الصحية، حيث سيُسهم في ربط مختلف الأطراف المعنية مثل وزارة الصحة، المستشفيات، والصيدليات في نظام واحد متكامل.

كما أنه يعزز من إمكانية مراقبة صرف الأدوية، ويوفر دقة أكبر في متابعة حالة المريض والعلاج الموصوف له.

في هذا السياق، أوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى للهيئة، ويُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الاستخدام الرشيد للأدوية، فضلاً عن تقليل الأخطاء الطبية التي قد تحدث بسبب الوصفات الطبية التقليدية.

وقد تحدث رجائي عن التحديات المرتبطة بتطبيقه، وأهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاحه في المستقبل.

التحول الرقمي في النظام الصحي المصري

إن مشروع الروشتة الطبية الرقمية يعد من أهم مشروعات التحول الرقمي في مصر.

يُسهم هذا المشروع في تطوير نظام صحي إلكتروني مترابط بين جميع الأطراف الطبية، مثل الأطباء، الصيدليات، والمستشفيات.

والهدف الأساسي هو تقديم علاج فعال للمريض بسرعة ودقة عالية، من خلال تقليل الاعتماد على الوصفات الورقية التي يمكن أن تتسبب في أخطاء بشرية.

التحول الرقمي لا يقتصر فقط على إصدار الروشتات الرقمية، بل يشمل أيضًا تعقب الأدوية، لضمان صرف الأدوية المناسبة في الوقت المحدد، ومتابعة استهلاك الأدوية على مدار فترة العلاج.

تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية

من خلال الروشتة الطبية الرقمية، يتم تقليل فرص حدوث الأخطاء الطبية التي قد تنشأ نتيجة لسوء قراءة البيانات أو التشويش الناتج عن الوصفات الورقية. وهذا يسهم في تقديم رعاية طبية أكثر أمانًا وكفاءة، حيث تضمن التكنولوجيا أن يكون كل شيء مرئيًا ومتوافقًا بين جميع الجهات الطبية.

وفقًا لما ذكره الدكتور ياسين رجائي، الأخطاء الطبية مثل التداخل بين الأدوية أو تجاوز الجرعات المقررة ستنخفض بشكل ملحوظ بفضل النظام الرقمي الذي يقدم ملاحظات وإشعارات للأطباء والصيادلة فورًا في حالة وجود أي تضارب بين الأدوية.

مزايا الروشتة الرقمية للمريض والطبيب تحسين تجربة المريض

سيتمكن المرضى من الحصول على العلاج بسرعة أكبر دون الحاجة للعودة إلى الأطباء للحصول على وصفة جديدة.

كما أن الروشتة الرقمية تضمن توافر الأدوية في الصيدليات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهل حصول المريض على العلاج في الوقت المطلوب.

سهولة متابعة الحالة الصحية

من خلال ربط الروشتة الرقمية بـ السجلات الطبية الإلكترونية، يصبح من الممكن تتبع حالة المريض الطبية على مدار الوقت.

هذه المتابعة تضمن تقديم الرعاية المناسبة في كل مرحلة من مراحل العلاج، مما يساهم في تحسين نتائج العلاج.

دور التكنولوجيا في أرشفة السجلات الطبية أرشفة السجلات الإلكترونية

يشمل مشروع الروشتة الرقمية أيضًا تطوير السجلات الطبية الإلكترونية للمواطنين.

هذا سيمكن الأطباء من الوصول السريع والدقيق إلى تاريخ المريض الطبي، سواء كان في المستشفيات الحكومية أو عبر منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات الطبية المبنية على معلومات دقيقة.

وأشار الدكتور ياسين رجائي إلى أن هذا النظام سيكون أداة قوية لدعم العلاج وتقديم أفضل مستوى من الرعاية، كما سيسهل على الأطباء إجراء التعديلات اللازمة في العلاج وفقًا لاحتياجات المريض في أي لحظة.