البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توسع جديد لشركة «قطر للطاقة» في أنشطة البحث والاستكشاف بمصر، من خلال دخولها في شراكة مع شركة «إيني» الإيطالية في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة الهادف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز الطبيعي.

وبهذه الخطوة، ترتفع مناطق عمل «قطر للطاقة» في مصر إلى ست مناطق بحرية تشارك فيها مع كبرى الشركات العالمية، من بينها «إيني» و«شيفرون» و«إكسون موبيل»، وهو ما يعكس ثقة الشركة القطرية في مناخ الاستثمار الجاذب الذي تشهده مصر بفضل السياسات الداعمة لأنشطة الاستكشاف والتنمية في قطاع البترول والغاز.

ومن المقرر أن تضخ «قطر للطاقة» استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها ثلاث آبار جديدة العام المقبل، في إطار الشراكة المثمرة مع قطاع البترول المصري لتنمية موارد الغاز الطبيعي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ويأتي هذا التوسع استكمالًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مناطق الامتياز البحرية، ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من الغاز بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صادرات الغاز المصرية للأسواق العالمية.