الكشف الطبي على 2089 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالشرقية





وأشار المحافظ إلى أهمية تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمشاركة أطباء مهرة في التخصصات المختلفة لتجوب أرجاء المحافظة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة"، وبناء على تعليمات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بالأماكن البعيدة والمحرومة ، قامت مديرية الصحة بالشرقية بتنفيذ قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 2089 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان بقرية ميت أبو عربي التابعة للوحدة المحلية أم الزين بمركز الزقازيق.



وأشار وكيل الوزارة الى ان القافلة الطبية والعلاجية المجانية شملت تخصصات متعددة، حيث تم إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعـ 90 حالة جراحة، 476 أطفال، 187 أمراض قلب، 250 باطنة، 139 نساء، 379 عظام، 77 حالة أنف وأذن، 52 حالة تنظيم أسرة، 110 حالات أسنان ، 329 حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 110 مواطنين.





وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة شملت عمل التحاليل المعملية اللازمة لـ 118 حالة مقسمة إلى تحليل 59 عينة طفيليات و59 عينة دم، كما تم عمل 23 حالة رسم قلب و17 حالة أشعة سينية، وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تليفزيونية، كما تم تحويل 8 حالات لمستشفى القنايات المركزي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.



وشهدت القافلة تنظيم لقاءات توعوية وجلسات تثقيفية مع المواطنين من أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء عن فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية بذل جميع الجهود اللازمة واستغلال كل الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.