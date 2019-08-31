معارا إلى بشكتاش.. محمد النني يرحل عن الأرسنال رسميا

أعلنت إدارة نادي الأرسنال عن رحيل محمد النني، نجم منتخب مصر، لنادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.



وانضم محمد النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.



وودع أرسنال محمد النني: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش".



ونشر النادي التركي بيانا رسميا قال فيه: "نرغب في الترحيب بمحمد النني في عائلتنا".



وشارك محمد النني مع الأرسنال في 89 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.



وحقق محمد النني لقب كأس إنجلترا مع الأرسنال ولقب الدرع الخيرية مرة واحدة.