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حوادث

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:23 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
محمد صبرى
استشهد، منذ قليل، أمين شرطة طعنه شخص مجهول أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم والسلاح المضبوط على النيابة العامة للتحقيق.

وحصل «صدى البلد» على فيديو وصور للحظة ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة قصر النيل.

كان أمين شرطة بمنطقة الزمالك، فوجئ بشخص يقترب منه ويسدد له طعنات ليسقط غارقا فى دمائه وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، فيما تمكن رجال الأمن المتواجدون بمحيط منطقة الواقعة من ضبط المتهم.

ومن خلال استجوابه، تبين أنه مهتز نفسيا ويهذى بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم قصر النيل وضبط أداة الجريمة سلاح أبيض "سكين" تم التحفظ عليها.
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

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