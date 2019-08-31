محاسبة المقصرين.. محافظ قنا يوجه بالإسراع في استرداد املاك الدولة وازالة التعديات..صور

استعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وأذون الفحص المسددة، موجهًا مسئولي الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة واستبعاد كل الطلبات التي لا تخضع لمنظومه الاسترداد مع التعامل بكل جديه مع المتقاعسين في عدم استلام اذونات الفحص وعدم سداد البعض الآخر لرسوم المعاينة مما يؤدى إلى تعطيل سير المنظومة.



جاء ذلك خلال الإجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وحالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومه النظافة العامة وطلاء واجهات المنازل، وذلك بحضور كمال شلبى السكرتير العام ورؤساء مجالس المدن ومديري التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي وحدة استرداد أراضي الدولة.



أشار محافظ قنا، إلى محاسبة المقصرين من القيادات التنفيذية في حال التأخير و الإسراع باستكمال إجراءات منظومه الاسترداد، مضيفًا بأنه يتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب البراءات وانقضاء الدعاوى بشان القضايا الخاصة بغرامة 1% لعدم الالتزام ومخالفة القانون 119 لسنة 2008.



ووجه الهجان، بضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.



وأعطى محافظ قنا، تعليماته بضرورة بحث سبل تفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع في نظافة البيئة وجمع القمامة مما يساعد في الحفاظ علي المظهر الجمالي للقرى، مؤكدًا على أن المواطن والمجتمع المدني شريك أساسي وفعال في تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة.



وأكد محافظ قنا، على عدم توصيل المرافق للعقارات السكنية الا بعد طلاء الواجهات حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمباني والعقارات بالمدن وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.