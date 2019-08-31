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رياضة

بايرن ميونخ يكتسح ضيفه ماينز بسداسية فى الدورى الألمانى

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:36 م
صدى البلد
عمر سلامة
اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه ماينز الألمانى 6-1 في الجولة الثالثة من الدوري الألماني على ملعبه "أليانز آرينا".

وتقدم جان بول بوتيوس للضيوف بهدف في الدقيقة السادسة، قبل أن ينتفض الفريق البافاري ويقلب النتيجة قبل نهاية الشوط بهدفين عبر الصفقة الجديدة بنجامين بافارد ودافيد ألابا في الدقيقتين 36 و45.

وبدأ بايرن حفلة تهديفية في الشوط الثاني عن طريق الجديد الأخر إيفان بيريسيتش، كينجلسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي واللاعب الشاب ألفونسو ديفيز في الدقائق 54، 64، 78 و80.

هدف ليفاندوفسكي بالمناسبة هو السادس له في البوندسليجا هذا الموسم، لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدف عن مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر.

وشارك النجم القادم من برشلونة على سبيل الإعارة فيليب كوتينيو لـ67 دقيقة قبل أن يخرج تاركًا المجال لتوماس مولر.

النتيجة رفعت رصيد البافاريين لـ7 نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيج المتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات.

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