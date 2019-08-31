غانم: الانتهاء من رصف طرق أراضى الـ 1.5 مليون فدان بالمغرة خلال 4 أشهر

أكد الإعلامى محمد غانم أنه يتم حاليًا الانتهاء من تمهيد ورصف طرق أراضى المغرة لمنتفعى مشروع الـ 1,5 فدان بعمق 32 كيلو فى الصحراء، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها للشباب خلال 4 أشهر.





وقال محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن شركة الريف المصرى مهتمة برصف الطرق وتمهيدها حول قطع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان لتسليمها للمنتفعين، ورغم صعوبة الرصف الذى يحتاج طبقتين لطبيعة التربة الصعبة، لافتًا إلى أهمية رصف طريق الضبعة بطول 15 كيلو المؤدى للأراضى.



