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غانم: الانتهاء من رصف طرق أراضى الـ 1.5 مليون فدان بالمغرة خلال 4 أشهر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:05 م
اراضي الـ 1.5 مليون
اراضي الـ 1.5 مليون فدان
جمال صلاح الدين
أكد الإعلامى محمد غانم أنه يتم حاليًا الانتهاء من تمهيد ورصف طرق أراضى المغرة لمنتفعى مشروع الـ 1,5 فدان بعمق 32 كيلو فى الصحراء، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها للشباب خلال 4 أشهر. 

وقال محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن شركة الريف المصرى مهتمة برصف الطرق وتمهيدها حول قطع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان لتسليمها للمنتفعين، ورغم صعوبة الرصف الذى يحتاج طبقتين لطبيعة التربة الصعبة، لافتًا إلى أهمية رصف طريق الضبعة بطول 15 كيلو المؤدى للأراضى. 

وأوضح "غانم" أن المغرة تمثل 18 % من مساحة مشروع الـ1,5 مليون فدان ويستثمر بها ما يقرب من نصف مليون شاب، لافتًا إلى أنه سيتم تمهيد الطرق بعمق 32 كيلو وتسليمها لمنتفعى الريف المصرى بعد 4 أشهر.

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