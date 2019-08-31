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رياضة

إكرامي يشارك في مران الأهلي

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
شارك شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية، وتعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الركبة والتي استلزمت خضوعه لجراحة في ألمانيا.

وشارك إكرامي في التدريبات الجماعية للحراس والتي اشتملت على بعض الفقرات الفنية، والتي شارك بها أيضا محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام في غينيا الاستوائية.

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