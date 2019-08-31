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توك شو

أحمد موسى يناشد الأعلى للإعلام تنفيذ ضوابط برامج التوك شو .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:33 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة متابعة تنفيذ قرارات ضبط برامج التوك شو وتقليص مدة البرنامج إلى ساعة ونصف فقط، قائلا:" مفيش حد على رأسه ريشة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" وضع الدولة الأن أصبح مختلفا ونحن نشهد حالة تطور وأمن واستقرار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعد 2011 انقسم الإعلام إلى إعلام إخواني سلفي وإعلام 6 أبريل والطابور الخامس، وظهرنا من أجل مواجهة إعلام الإخوان الذي يسعى للتخريب والفوضى داخل الدولة المصرية".

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