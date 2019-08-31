أحمد موسى يناشد الأعلى للإعلام تنفيذ ضوابط برامج التوك شو .. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة متابعة تنفيذ قرارات ضبط برامج التوك شو وتقليص مدة البرنامج إلى ساعة ونصف فقط، قائلا:" مفيش حد على رأسه ريشة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" وضع الدولة الأن أصبح مختلفا ونحن نشهد حالة تطور وأمن واستقرار".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بعد 2011 انقسم الإعلام إلى إعلام إخواني سلفي وإعلام 6 أبريل والطابور الخامس، وظهرنا من أجل مواجهة إعلام الإخوان الذي يسعى للتخريب والفوضى داخل الدولة المصرية".

