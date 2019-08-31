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ليفربول يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:37 م
محمد صلاح وروبيرتو
محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو
إسماعيل محمود
انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت 8 مباريات اليوم السبت ، أبرزها مباراة ليفربول أمام نادي بيرنلي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وفي نفس الجولة اكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون برباعية نظيفة ، وتعادل تشيلسي مع تشيفيلد يونايتد ، ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون ، بينما خسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ، في مباراة شهدت طرد محمود حسن تريزيجيه.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.

1- ليفربول برصيد 12 نقطة
2- مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط
3- ليستر سيتي برصيد 8 نقاط
4- كريستال بالاس برصيد 7 نقاط
5- ويست هام برصيد 7 نقاط
ليفربول يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي

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