ليفربول يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي

انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت 8 مباريات اليوم السبت ، أبرزها مباراة ليفربول أمام نادي بيرنلي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.



وفي نفس الجولة اكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون برباعية نظيفة ، وتعادل تشيلسي مع تشيفيلد يونايتد ، ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون ، بينما خسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ، في مباراة شهدت طرد محمود حسن تريزيجيه.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.



1- ليفربول برصيد 12 نقطة

2- مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط

3- ليستر سيتي برصيد 8 نقاط

4- كريستال بالاس برصيد 7 نقاط

5- ويست هام برصيد 7 نقاط