ليفربول يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي

انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت 8 مباريات اليوم السبت ، أبرزها مباراة ليفربول أمام نادي بيرنلي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.
وفي نفس الجولة اكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون برباعية نظيفة ، وتعادل تشيلسي مع تشيفيلد يونايتد ، ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون ، بينما خسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ، في مباراة شهدت طرد محمود حسن تريزيجيه.
ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.
1- ليفربول برصيد 12 نقطة
2- مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط
3- ليستر سيتي برصيد 8 نقاط
4- كريستال بالاس برصيد 7 نقاط
5- ويست هام برصيد 7 نقاط
وفي نفس الجولة اكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون برباعية نظيفة ، وتعادل تشيلسي مع تشيفيلد يونايتد ، ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون ، بينما خسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ، في مباراة شهدت طرد محمود حسن تريزيجيه.
ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.
1- ليفربول برصيد 12 نقطة
2- مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط
3- ليستر سيتي برصيد 8 نقاط
4- كريستال بالاس برصيد 7 نقاط
5- ويست هام برصيد 7 نقاط