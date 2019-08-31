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التزاما بقرارات الأعلى للإعلام .. هانى حتحوت : حلقة برنامج الماتش 90 دقيقة اعتبارا من غدا .. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:21 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
عمرو ابوبكر
أكد الاعلامي هاني حتحوت، أن برنامج الماتش سيتم بثه لمدة 90 دقيقة فى كل حلقة، بناء على تعليمات المجلس الأعلي للإعلام بشأن البرامج التليفزيونية.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه لبرنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن تقليص مدة إذاعة الحلقة لا يعني التقليل من المحتوى المقدم ولكن سوف تضعنا تحت مسؤولية أكبر لتقديم محتوى مميز في وقت أقل.

جدير بالذكر أن برنامج الماتش يتم اذاعته عبر شاشة فضائية صدى البلد من السبت الى الاربعاء 11 مساء.

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