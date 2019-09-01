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أدريان داريا 1.. إجراءات أمريكية جديدة ضد إيران

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
محمود نوفل
أعلنت وزارة الخزانة عن اتخاذ إجراءات ضد السفينة أدريان داريا 1 (Adrian Darya 1)، حيث أدرجت قبطانها كومار أخيليش، لعمله لصالح فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في شبكة الشحن المدرجة في القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين وفقا للأمر الإداري رقم 13224.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "كومار أخيليش تولي دور القبطان منذ إطلاق سراح السفينة من جبل طارق في منتصف شهر أغسطس حيث أصبح الآن مدرج في قائمة العقوبات وسيعاني عواقب وخيمة وكبيرة".

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية علي اي شخص عدم التعامل مع الحرس الثوري الإيراني حيث قالت: ويجب على أي شخص يفكر في تقديم الدعم للحرس الثوري أن يراعي هذا التحذير.

وأضافت: سيتم حرمان الأفراد والكيانات المدرجين بقائمة العقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجه في القوائم الحية الخاصة بالإرهابيين العالميين على شبكة الإنترنيت بجانب تجميد أي أصول أمريكية لهم.

وأوضحت أن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يقدمون عن علم سلعا أو خدمات أو دعما كبيرا للأفراد والكيانات المدرجة بقائمة لعقوبات قد يتعرضون لعواقب العقوبات.

وأردف البيان قائلا : يواصل النظام الإيراني إثارة النزاعات الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية ونشرها وكذلك احتجاز الأجانب كرهائن فضلا عن ممارسة الوحشية ضد شعبه ورعاية الإرهاب على نطاق غير مسبوقة كما يعمل على توسيع أنشطته المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وستواصل الولايات المتحدة زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يغير سلوكه."

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