استشاري تطوير سور مجرى العيون يعلن موعد الانتهاء من المشروع.. فيديو

كشف المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير سور مجري العيون، عن المخطط الزمني للانتهاء من ملف تطوير سور مجري العيون.



وقال "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن سور مجرى العيون يمر بمختلف المناطق التاريخية في القاهرة.



وأوضح أن المخطط الزمني لتطوير سور مجري العيون يعتبر مضغوط جدا، معقبا: «الدولة عايزة في خلال سنتين يكون المشروع خلص»، متابعا: «لدينا مناطق تاريخية أنتهينا من تطويرها وأخرى تنتظر دورها».



وأضاف: «سوف يتم الانتهاء من تطوير سور مجري العيون خلال عامين من الآن»، مردفا: «إزالة 95 فدانا من المدابغ لتطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون».