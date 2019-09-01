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رياضة

عماد متعب يوجه رسالة لزوجته يارا نعوم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشر لاعب الكورة عماد متعب عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له بصحبة زوجته يارا نعوم.

كتب عماد متعب معلقا على الصورة: "كل سنة وانتى اغلى و اجمل و احلى حاجة شوفتها فى حياتى عشان الدنيا بالنسبالى اتغيرت من بعد معرفتك وربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك يا كل حياتى".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

ايه الكلام الحلو ده ربنا يخليكم لبعض يارب

كل سنه والمدام طيبة يا متعب الملاعب وعقبال 100 سنه يارب بصحه وسعاده

وحشتنا يا جان وحشتنا يا قناص

ربنا يخليكوا لبعض دايما يا رب يا رب يا كابتن

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