الصحف الإنجليزية تفتح النار على محمد صلاح بسبب ساديو مانى

لا تزال أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع زميله السنغالى ساديو مانى تفرض نفسها بقوة بعد اعتراض مانى الشديد عقب تغييره في مباراة بيرنلي والتي انتهت لصالح الليفر بنتيجة (3-0) ضمن حسابات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي.



واهتمت الصحف الإنجليزية بالازمة الكبيرة التى حدثت بين محمد صلاح وساديو مانى أمس والتى كانت حديث الشارع الكروى الإنجليزى ، خاصة فى ظل المكانة الكبيرة التى يتمتع بها النجمان الكبيران .



وسلطت صحيفة "ميترو" الإنجليزية الضوء على أزمة ساديو ماني لاعب ليفربول على خلفية تبديله في الدقيقة 85 من زمن أحداث الشوط الثاني أمام بيرنلي وأضافت الصحيفة أن ماني يشعر بالغضب تجاه صلاح بسبب عدم تمرير له الكرة في فرصة كانت متاحة لصالح ليفربول حيث رفض "مو" تمرير كرة لماني بعدما اخترق المصري لاعبًا من فريق بيرنلي.



وأوضحت صحيفة "تليغراف" البريطانية قالت إن أزمة ماني مع صلاح بدأت من الموسم الماضي حيث لم ينجح يورجن كلوب في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن بحسب ما كشفت عنه الصحيفة وأضافت الصحيفة البريطانية أن ماني انزعج بسبب أنانية صلاح الأمر الذي جعل السنغالي الدولي يقوم بهذا التصرف.



وأكد صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن ماني صرخ غاضبًا بسبب ما فعله صلاح معه خلال مباراة بيرنلي بعدما رفض "مو" تمرير كرة للسنغالي وهو ما أغضب الأخير.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأزمة التي افتعلها ساديو ماني عقب تغييره في مباراة بيرنلي وفسرت الصحيفة الإنجليزية أن غضب ماني جاء بسبب رفض صلاح التمرير له، الأمر الذي جعل السنغالي يعبر عن غضبه عقب تغييره مشددة أن صلاح كان يجب ان يكون أكثر تعاونا مع زميله مانى.



وأضافت الصحيفة أن ثنائي ليفربول جيمس ميلنر وجو جوميز قاموا بتهدئة ماني بسبب غضبه الذي ظهر عبر شاشات التليفزيون وأضافت أن ماني لم يكن راضيًا بعدما التغيير الذي قام به يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

