البرازيل تهزم نيوزلندا في مونديال السلة

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره النيوزلندي 102 /94 اليوم "الأحد" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لكأس العالم لكرة السلة المقام حاليا في الصين.



وتقمص لياندرو باربوسا دور البطولة في الفريق البرازيلي بتسجيله 22 نقطة، فيما أحرز رافا روز 15 نقطة وأضاف اليكس جارسيا 14 نقطة.



وانتهى الربع الأول بتقدم البرازيل 21 /20 ثم تعادل الفريقان 50 /50 في الربع الثاني قبل أن تتقدم البرازيل 78/ 62 في الربع الثالث لتنهي المباراة بفوز البرازيل بفارق ثمان نقاط.



وتلتقي البرازيل بعد غد الثلاثاء مع اليونان فيما تلتقي نيوزلندا مع مونتنيجرو في اليوم ذاته.



