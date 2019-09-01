افتتاح معرض تنمية القدرات الصحفية بالفيوم

افتتح الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، معرض تنمية القدرات الصحفية على مستوى الجمهورية، صيف 2019م، بحضور لجنة التحكيم من الوزارة وموجهين الصحافة بالإدارات المختلفة، والدكتورة ميمي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد أبو الحارث، مدير عام إدارة غرب الفيوم، وتوجية عام الصحافة.



وبحسب بيان، أقيم المعرض بمدرسة الفيوم التجارية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.



وأشاد عبدالله بالمستوى المتميز للمعرض وما يحتويه من مجلات حائط متنوعة، ورسوم كاريكاتير، وصور صحفية، ومقالات صحفية، وقصة قصيرة، ولوحات متميزة ( بلدي جميلة وفنانون مبدعون و رياضة وبطولة والتنمر وعالم المعرفة واعرف بلدك وسليمان والهدهد والتعاون وشعاع المعرفة والطفل العبقري ومناسك الحج).



كما تم عرض مسابقة رسوم كاريكاتيرية بمسرح مدرسة التجارة بنات بمشاركة عدد من الطالبات.



وأشار وكيل تعليم الفيوم إلى أن المعرض تشارك فيه مدارس من جميع الإدارات التعليمية المختلفة، لافتًا إلى أن الصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم قد حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات ، وأشاد سيادته بالجهد المتميز المبذول في العمل.