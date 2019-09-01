سر سعادة المالي اليو ديانج بتعاقد الأهلي مع فايلر

ظهر المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في حالة من الهدوء الشديد والسعادة بعد التعاقد مع السويسري رينية فايلر لقيادة القلعة الحمراء.



ويصل السويسري رينيه فايلر فجر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي القاهرة فجر غدًا الأثنين بصحبة المهنسد خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الذي بذل جهودًا كبيرة لتنفيذ متطلبات لجنة التخطيط.



ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدً الإثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب السويسري قبل قيادته لمران الفريق مساء نفس اليوم



وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة وسامي قمصان مدرب مساعد.



وكشفت مصادر خاصة أن سبب الهدوء النفسي الذي بدأ عليه ديانج يعود إلي ان مارتن لاسارتي المدير الفني الذي تمت إقالته من تدريب الفريق في وقت سابق علي خليفة الخسارة من بيراميدز ووداع كأس مصر، كان غير مقتنع به ورافض لتواجده.



وقالت المصادر ان مارتن لاسارتي تحفظ خلال حديثه مع لجنة التخطيط علي التعاقد مع ديانج ورافض لوجوده ويري أنه الأفضل التعاقد مع مهاجم فهو ليس بحاجه الي لاعب وسط مدافع في مركز يعج اللاعبين المتميزين.



واضافت المصادر ان ديانج يري أن الفرص سانحه الأن لتقديم نفسه للمدرب الجديد من خلال الإجتهاد في التدريبات حتي يكون له مكان في التشكيلة الأساسية لفايلر.