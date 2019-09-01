ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر سعادة المالي اليو ديانج بتعاقد الأهلي مع فايلر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
ظهر المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في حالة من الهدوء الشديد والسعادة بعد التعاقد مع السويسري رينية فايلر لقيادة القلعة الحمراء.

ويصل السويسري رينيه فايلر فجر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي القاهرة فجر غدًا الأثنين بصحبة المهنسد خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الذي بذل جهودًا كبيرة لتنفيذ متطلبات لجنة التخطيط.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدً الإثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب السويسري قبل قيادته لمران الفريق مساء نفس اليوم

وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة وسامي قمصان مدرب مساعد.

وكشفت مصادر خاصة أن سبب الهدوء النفسي الذي بدأ عليه ديانج يعود إلي ان مارتن لاسارتي المدير الفني الذي تمت إقالته من تدريب الفريق في وقت سابق علي خليفة الخسارة من بيراميدز ووداع كأس مصر، كان غير مقتنع به ورافض لتواجده.

وقالت المصادر ان مارتن لاسارتي تحفظ خلال حديثه مع لجنة التخطيط علي التعاقد مع ديانج ورافض لوجوده ويري أنه الأفضل التعاقد مع مهاجم فهو ليس بحاجه الي لاعب وسط مدافع في مركز يعج اللاعبين المتميزين.

واضافت المصادر ان ديانج يري أن الفرص سانحه الأن لتقديم نفسه للمدرب الجديد من خلال الإجتهاد في التدريبات حتي يكون له مكان في التشكيلة الأساسية لفايلر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

مستمر حتى وصول المدرب الجديد.. الأهلي يوجه الشكر لـ محمد يوسف

أول تعليق من لاسارتي على تعيين فايلر مدربا لـ الاهلي

ترشيحاتنا

عشان تضمن رضاك.. إجراءات جديدة من الكهرباء لمنع أخطاء الفواتير

12 فئة محذوفة من التموين.. تعرف عليها

عقب التعاقد مع فايلر.. شوبير يفتح النار على مجلس إدارة الأهلي

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

ضبط طالب أعلن على فيس بوك قدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج رأس.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك