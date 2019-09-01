قراءة في تشكيل الزمالك: منافسة قوية على مركزين .. وشيكا وعواد مستمران

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، حالة الطوارئ القصوى داخل أركان الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها مساء اليوم "الأحد" بملعب الإسماعيلية فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات بطولة كأس مصر.



واستقر ميتشو على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى ، ويرى المدير الفنى ضرورة استمرار محمد عواد فى مركز حراسة المرمى بعد المستوى المميز الذى قدمه الحارس فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة ونجاحه فى المساهمة بشكل كبير فى فوز الزمالك باللقاء .



وكذلك الحال بالنسبة للدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن والذى يعد اللاعب الأول لدى ميتشو فى هذا المركز نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية على أكمل وجه ، وحجز محمود علاء مكانا أساسيا أيضا فى قلب الدفاع كونه المدافع الأول لدى ميتشو فى ظل القدرات الدفاعية القوية التى يمتلكها بالإضافة إلى خبراته الكبيرة أيضا نتيجة أنه واحد من العناصر الأساسية فى تشكيل المنتخب الوطنى طوال الفترة الماضية .



ويرغب ميتشو فى استمرار اللاعب الشاب محمد عبدالغنى بجانب علاء فى قلب الدفاع ، ويرى المدير الفنى أن عبدالغنى نجح فى تقديم أوراق اعتماده بقوة طوال الفترة الماضية بعد المستوى المميز الذى قدمه فى مباراتى ديكاداها الصومالى ومصر المقاصة ، وحجز عبدالله جمعة مكانا أساسيا أيضا فى الجبهة اليسرى نتيجة المستويات الفنية المميزة التى يقدمها طوال الفترات الماضية ودوره المؤثر مع الفريق .



وتعد منطقة الوسط، أكثر المراكز المحسومة لدى الجهاز الفنى بالنسبة لتشكيل الزمالك فى ظل الاعتماد بشكل كبير على الثنائى طارق حامد اللاعب المخضرم الذى يثبت يوما تلو الأخر إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا فى هذا المركز فى تاريخ الكرة المصرية نتيجة القدرات البدنية التى يمتلكها وثبات مستواه الفنى لفترات طويلة ، بالإضافة إلى الاعتماد على الدولى التونسى فرجانى ساسى صاحب القدرات الفنية والبدنية المميزة أيضا .



وحجز المغربى أشرف بن شرقى مكانا أساسيا فى مركز صانع الألعاب نتيجة العروض المميزة التى يقدمها مع الفريق منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



واستقر الصربي ميتشو على تواجد محمود شيكابالا فى مركز الجناح الهجومى ويبقى الصراع محتدما بين المغربى محمد أوناجم ويوسف أوباما لحجز مكانا أساسيا فى الفريق بجانب بن شرقي وشيكا خلف المهاجم الوحيد الذى تشتعل المنافسة عليه أيضا بين عمر السعيد ومصطفى محمد .