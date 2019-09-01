سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي

أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 والتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة اسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية وبالتالى زيادة أسعار السلع والمنتجات التامة بما يقدر من ٥٪ الى ١٠٪ ، وأضاف أن سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم، سيؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات بما يؤثر بالسلب على حجم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي.



سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019



وطالب "أبو زيد" في تصريحات خاصة لصدي البلد، عقب قرار سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم بضرورة استثناء واردات السلع ذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق المصرى، من قرار تحرير سعر الصرف الجمركي 2019، خاصة فى ظل توجه الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.



وأوضح الخبير حول قرار سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم ، أن هناك جانبا آخر من القرار من شأنه التأثير على حجم الصادرات المصرية والتى تستهدف الحكومة المصرية الى ٥٥ مليار دولار.



سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم



وأكد "أبو زيد" بعد قرار سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 أن القيادة السياسية حريصة على خفض تكلفة الواردات والحفاظ على مستوى اسعار السلع والمنتجات بهدف تطوير القدرات التنافسية والنفاذ الى الاسواق الخارجية الاوروبية والافريقية.



سعر الدولار الجمركي



وينشر "صدى البلد" سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم ، بحسب ما جاء في منشور الأسعار رقم 9 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بـ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والمعلنة من البنك المركزى والتى سيتم العمل بها يوم 2019/9/1 .



وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوم 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.



وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 سيكون متغيرا يوميا بحسب سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، وذلك على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.