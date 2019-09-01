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رياضة

تركى ال شيخ يكشف شروط المسابقة الجديدة لـ نادى الميريا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:26 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
أحمد هاني
كشف تركى ال الشيخ مالك نادى الميريا الإسبانى، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن شروط المسابقة الجديدة الخاصة بتوقع نتائج نادي الميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية في الدوري الإسباني عبر حسابه على "فيسبوك".

وجاءت شروط المسابقة كالآتي "إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة BMW 318i موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة :

1. الإجابة الصحيحة عن السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست 
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا و Malaga القادمة والتي ستقام بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. وسيدخل السحب أيضًا من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.

بالتوفيق للجميع.

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