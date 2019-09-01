كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالأهلي

واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة بألمانيا، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج محدد وضعه الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري، وخاض الفريق مران بدني، مساء اليوم، ثم فقرة فنية مطولة اشتملت على تقسيمة بمشاركة الحراس.