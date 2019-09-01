ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالأهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة بألمانيا، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج محدد وضعه الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري، وخاض الفريق مران بدني، مساء اليوم، ثم فقرة فنية مطولة اشتملت على تقسيمة بمشاركة الحراس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات علاج طبيعي لـ كريم نيدفيد في الأهلي

بعد عودته من ألمانيا.. نيدفيد يخضع لجلسات العلاج الطبيعي

كريم نيدفيد يواصل برنامجه التأهيلي في إسبانيا

برنامج تأهيلي لـ كريم نيدفيد في الأهلي

تدريبات تأهيلية لـ نيدفيد ومحمد محمود بالأهلي

كريم نيدفيد يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

ترشيحاتنا

بالأسماء.. المستبعدون من الزمالك فى مواجهة الاتحاد بـ نصف نهائي كأس مصر

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي

مدافع ليفربول السابق يعلق على أنانية صلاح ومانى

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بشرى سارة لـ مستحقى شهادات قناة السويس.. 4 بنوك ترد 64 مليار جنيه فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل