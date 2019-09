ننشر التفاصيل الكاملة للتقرير الأول لمركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات في مصر

في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضي لما يقرب من ٢٣٠٠٠ كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر والمقسمة إلى ما يقرب من ١١٠ منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريق ومحور ومركز لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.



تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.



أوضح التقرير في نتائج تقييم الخدمات الصوتية ما يلي: -



- بلغ عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون عدد (٣١) منطقة، ولشركة اتصالات عدد (٦٤) منطقة، ولشركة اورانح عدد (٧٤) منطقة، ولشركة we عدد (٨٠) منطقة.



- تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة مع شركتي we واتصالات، وتزداد في مناطق الصعيد والقناة مع شركة اورانج.



- تظهر مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع شركة فودافون في الدلتا.



- تظهر مشاكل جودة صوت المكالمات في جميع أنحاء الجمهورية مع شركة we تليها شركة اورانج.



فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة اورانج في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.



ويأتي تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت ٥٠ مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.



وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.