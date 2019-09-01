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شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و عبدالله هشام و أحمد بيسو
وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الاولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.

تم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من كازبلانكا.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.
شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا
شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا
شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا
شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا
شاهد.. بعثة دورة الألعاب الأفريقية تصل للقاهرة برفقة وزير الشباب قادمة من كازبلانكا

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