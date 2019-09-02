هدف وحيد وخناقات ساخنة .. 7 مشاهد لا تفوتك في مباراة الزمالك والاتحاد .. فيديو

تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت.
وشهد اللقاء مجموعة من الأحداث المثيرة رصدها لكم موقع صدى البلد في عدة اخبار جاءت كالتالي:
- شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة
نشبت مشادة كلامية بين لاعبي الزمالك والاتحاد وصلت إلى التطاول بالأيدي بعد خسارة الفريق السكندري وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.
- شاهد.. محمود علاء ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق أمام الاتحاد
أنقذ محمود علاء مرمي الزمالك بعد مراوغة خالد قمر لـ محمد عواد داخل منطقة الجزاء فيخرجها بفدائية من علي مرمي وهو خالي تماما .
- شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد
أنقذ محمود علاء مدافع الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد لمنافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ 8 من كأس مصر.
- شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر
نشبت مشادة قوية بين لاعبي الاتحاد والزمالك فى الدقيقة 28 بين محمد أنور وحمدي النقاز على أثر تدخل "بناهيني" بعنف على "محمود علاء".
- مصطفى محمد يكسر الصمت التهديفي ويتقدم لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري .. فيديو
أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد السكندري من تسديدة على الطائر من ضربة ركنية فى مرمى حارس زعيم الثغر فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.
- لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو
أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .
- بعد فوز الزمالك.. مشادة بين فرجانى ساسى ولاعب الاتحاد وشيكابالا يتدخل لاحتواء الموقف
نشبت مشادة كلامية بين نور السيد لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر.
وشهد اللقاء مجموعة من الأحداث المثيرة رصدها لكم موقع صدى البلد في عدة اخبار جاءت كالتالي:
- شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة
نشبت مشادة كلامية بين لاعبي الزمالك والاتحاد وصلت إلى التطاول بالأيدي بعد خسارة الفريق السكندري وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.
- شاهد.. محمود علاء ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق أمام الاتحاد
أنقذ محمود علاء مرمي الزمالك بعد مراوغة خالد قمر لـ محمد عواد داخل منطقة الجزاء فيخرجها بفدائية من علي مرمي وهو خالي تماما .
- شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد
أنقذ محمود علاء مدافع الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد لمنافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ 8 من كأس مصر.
- شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر
نشبت مشادة قوية بين لاعبي الاتحاد والزمالك فى الدقيقة 28 بين محمد أنور وحمدي النقاز على أثر تدخل "بناهيني" بعنف على "محمود علاء".
- مصطفى محمد يكسر الصمت التهديفي ويتقدم لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري .. فيديو
أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد السكندري من تسديدة على الطائر من ضربة ركنية فى مرمى حارس زعيم الثغر فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.
- لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو
أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .
- بعد فوز الزمالك.. مشادة بين فرجانى ساسى ولاعب الاتحاد وشيكابالا يتدخل لاحتواء الموقف
نشبت مشادة كلامية بين نور السيد لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر.