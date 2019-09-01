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رياضة

أول قرار من جهاز الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:30 م
لاعبو الزمالك من
لاعبو الزمالك من لقاء الاتحاد اليوم
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية غدا بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سيحددها الجهاز الفني غدا في ضوء موقف مباراة نهائي كأس مصر .

ويرتبط الزمالك بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد وتأهل للدور النهائي لبطولة كأس مصر.

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