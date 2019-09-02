سيد معوض: دفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للأهلي.. فيديو

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لم يسع لمنصب داخل الفريق أثناء فترة تولي حسام البدري.‏



وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أسع لمنصبي في الأهلي أثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط اسمه بالنادي، ‏لكن لا أظن أن اسمي تم طرحه في الجهاز الفني الجديد".‏



وأكمل سيد معوض: "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".‏



وأتم سيد معوض: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والاحتراف من أجل العودة للأهلي مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هناك أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".

