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رياضة

سيد معوض: دفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للأهلي.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
سيد معوض
سيد معوض
عمرو ابوبكر
أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لم يسع لمنصب داخل الفريق أثناء فترة تولي حسام البدري.‏

وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أسع لمنصبي في الأهلي أثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط اسمه بالنادي، ‏لكن لا أظن أن اسمي تم طرحه في الجهاز الفني الجديد".‏

وأكمل سيد معوض: "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".‏

وأتم سيد معوض: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والاحتراف من أجل العودة للأهلي مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هناك أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".

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