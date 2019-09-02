سيد معوض: دفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للأهلي.. فيديو

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لم يسع لمنصب داخل الفريق أثناء فترة تولي حسام البدري.
وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أسع لمنصبي في الأهلي أثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط اسمه بالنادي، لكن لا أظن أن اسمي تم طرحه في الجهاز الفني الجديد".
وأكمل سيد معوض: "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".
وأتم سيد معوض: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والاحتراف من أجل العودة للأهلي مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هناك أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".
وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أسع لمنصبي في الأهلي أثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط اسمه بالنادي، لكن لا أظن أن اسمي تم طرحه في الجهاز الفني الجديد".
وأكمل سيد معوض: "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".
وأتم سيد معوض: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والاحتراف من أجل العودة للأهلي مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هناك أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".