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رياضة

أحمد فؤاد رئيسًا لبعثة فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري المشاركة في بطولة الحريري بلبنان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
أحمد فؤاد عضو مجلس
أحمد فؤاد عضو مجلس الإدارة
أ ش أ
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تكليف أحمد فؤاد عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التي ستتوجه إلى لبنان للمشاركة في بطولة حسام الدين الحريري الدولية والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر القادم و التي يستضيفها نادي الفداء بمدينة صيدا.

وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري في البطولة في إطار استعدادات زعيم الثغر بطل العرب لانطلاق الموسم الجديد بقيادة المدير الفنى القدير الكابتن أحمد مرعى.

من ناحية أخرى، وصل أمس الأحد صانع الألعاب الأمريكي مايكل ديكسون والذى تم تجنيسه ويلعب حاليًا لمنتخب جورجيا.

وأتم نادى الاتحاد السكندري تعاقده مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم والمشاركة في بطولة الحريرى بلبنان خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر القادم وكذلك البطولة العربية لكرة السلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر القادم.

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