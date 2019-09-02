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ثقافة

المرأة المصرية.. تحديات عبر العصور في ندوة بثقافة الإسكندرية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:24 ص
.. تحديات عبر العصور
.. تحديات عبر العصور في ندوة بثقافة الإسكندرية
أ ش أ
أقام فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "المرأة المصرية .. تحديات عبر العصور" ، بمشاركة الأديبة هناء سليمان ، الباحثة نهى النجار ، والكاتب محمد عبدالوارث ، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.
كما أقام الفرع ندوة بعنوان "تنمية الوعي الثقافي"، بقصر ثقافة الأنفوشي ، ناقشت ضرورة الاهتمام برفع الوعي الثقافي لدى جميع فئات المجتمع ، وبخاصة الأدباء المبدعين ، وذلك بمشاركة الشاعرين أحمد يحيى ، وأحمد قدري.

ونظم الفرع عددا من الورش الفنية لعمل تصميمات بمناسبة العام الهجري الجديد بقصور ثقافة أبي قير ، الشاطبي ، برج العرب ، وبيت ثقافة رشدي.

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