المرأة المصرية.. تحديات عبر العصور في ندوة بثقافة الإسكندرية

أقام فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "المرأة المصرية .. تحديات عبر العصور" ، بمشاركة الأديبة هناء سليمان ، الباحثة نهى النجار ، والكاتب محمد عبدالوارث ، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.

كما أقام الفرع ندوة بعنوان "تنمية الوعي الثقافي"، بقصر ثقافة الأنفوشي ، ناقشت ضرورة الاهتمام برفع الوعي الثقافي لدى جميع فئات المجتمع ، وبخاصة الأدباء المبدعين ، وذلك بمشاركة الشاعرين أحمد يحيى ، وأحمد قدري.



ونظم الفرع عددا من الورش الفنية لعمل تصميمات بمناسبة العام الهجري الجديد بقصور ثقافة أبي قير ، الشاطبي ، برج العرب ، وبيت ثقافة رشدي.