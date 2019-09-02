ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
فايلر
فايلر
عبدالحكيم ابو علم
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية ، والذي ضم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول الذي كان في استقبال مدرب الاهلى الجديد على إنهاء وتسهيل كافة إجراءات وصول السويسري رينيه فايلر ووفد الأهلي في مطار القاهرة.

ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد ، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد.. أسماء الجهاز الأجنبي المعاون لـ مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي.. الإثنين

3 مساعدين ومحلل اداء لاحقا.. تفاصيل عقد المدير الفنى الجديد لـ الاهلي

محمود الخطيب يشيد بإخلاص محمد يوسف وتفانيه في خدمة الأهلي

السويسري فايلر يصل القاهرة فجر غد ويقود تدريبات الأهلي

رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

ترشيحاتنا

مفاجأة .. حمدي النقاز يهدد الزمالك بالرحيل.. لهذا السبب

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور

على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

لقطات صادمة لـ مقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور