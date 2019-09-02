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مرأة

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
هاجر هانئ
حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

ظهرت ياسمين فى الصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت بنطلون ستان باللون اللبنى، ونسقت معها بلوزة من نفس اللون و القماشة ولكن أطراف التصميم مزينه باللون الأزرق.

وأنتعلت ياسمين حذاء بيج ذا كعب عالى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات، ولكنها بدت بخصلات شعرها الإنسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

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