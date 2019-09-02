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رياضة

فرجاني ساسي : سنرفع كأس مصر بإذن الله .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
فرجاني ساسي وشيكابالا
فرجاني ساسي وشيكابالا
حسن العمدة
علق فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس ، على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري.

وقال ساسي،عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم :"أبارك لجمهور الزمالك على التأهل لنهائي كأس مصر وسنستعد لمباراة النهائية سواء كان فريق بيراميدز أو بتروجيت ، وسنرفع كأس البطولة بإذن الله".

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك قام بتدعيم الفريق بصفقات قوية مثل عودة شيكابالا ،محمد اوناجم ، وأشرف بن شرقي ، ولدينا أيضا مدرب علي أعلى مستوى وله علاقة قوية مع جميع اللاعبين وله بصمه ظهرت خلال المباريات السابقة .

واختتم فرجاني ساسي ،قائلا:" سنرفع الكأس معنا وإنشاء لله سيكون موسم من التتويج بالبطولات".

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