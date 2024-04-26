مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي، أن بلاده تعتزم إعلان عقود أسلحة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضاف -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/- أن الأسلحة قد تشمل نظام رادار مضاد للمدفعية ومركبات تكتيكية وصواريخ باتريوت اعتراضية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مدفعية وذخائر دقيقة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بإرسال مساعدات عسكرية مهمة إلى أوكرانيا بعد أن يصادق الكونجرس الأمريكي نهائيا عليها، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستلبي الاحتياجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة.