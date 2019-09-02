ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر.. السيول فى مصر خريفية وليست شتوية.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستدخل خلال الفترة المقبلة على فصل الخريف، مؤكدًا أنها ستشهد في هذا الفصل تقلبات فى الأحوال الجوية.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن البلاد ستشهد فى الأيام المقبلة سقوط أمطار، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تساقط أمطار فى فصل الخريف.

وأشار عبد العال إلى أن السيول فى مصر خريفية وليست شتوية، ولذلك نتابع الخرائط لمعرفة كل ما هو جديد.

وأوضح أن درجات الحرارة المتوقة على البلاد خلال الأسبوع الحالى ستتراوح بين 33 لـ 35، ونسبة الرطوبة على القاهرة ستتراوح بين 65 لـ 75%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

البطاطس بـ 8 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 2 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أخبار اليوم .. رينيه فايلر يصل القاهرة .. حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام.. هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي

الأرصاد تحذر.. السيول فى مصر خريفية وليست شتوية.. فيديو

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

الإفتاء تنصح بـ7 أمور تُزيل ذنوب الزنا وشرب الخمر وتُبدلها حسنات لك

انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد