الأرصاد تحذر.. السيول فى مصر خريفية وليست شتوية.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستدخل خلال الفترة المقبلة على فصل الخريف، مؤكدًا أنها ستشهد في هذا الفصل تقلبات فى الأحوال الجوية.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن البلاد ستشهد فى الأيام المقبلة سقوط أمطار، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تساقط أمطار فى فصل الخريف.



وأشار عبد العال إلى أن السيول فى مصر خريفية وليست شتوية، ولذلك نتابع الخرائط لمعرفة كل ما هو جديد.



وأوضح أن درجات الحرارة المتوقة على البلاد خلال الأسبوع الحالى ستتراوح بين 33 لـ 35، ونسبة الرطوبة على القاهرة ستتراوح بين 65 لـ 75%.

