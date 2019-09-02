إيكاردي يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

أعلنت تقارير صحفيه اليوم الاثنين، اقتراب الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب أنتر ميلان الإيطالي من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات المقبلة.



وكشفت شبكة سكاي سبورت، أن إيكاردي سيتقمص ألوان باريس سان جيرمان، وسيخضع للفحص الطبي اليوم،ودخل إيكاردي صاحب الـ(26 عامًا) في صدامات مع الإدارة في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل المدرب أنطونيو كونتي لا يحبذ العمل معه، لا سيما مع المشكلات التي تحدثها زوجته ووكيله أعماله، واندا نارا، بتصريحاتها.



وتعاقد المدرب كونتي مع الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز لتدعيم الهجوم بدلا منه، فضلًا عن وجود الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز الذي خاض الجولتين الأوليين من الدوري رفقة لوكاكو في الخط الأمامي.



وذكرت أيضًا إن الإنتقال سيتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند بأحقية الشراء ،ومن المفترض أن يجدد الأرجنتيني عقده قبل رحيله للنادي الباريسي، والذي سينتهي عام 2021.