شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول

كشف أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن بعض ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، حيث أكد أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني، استقرت على اسم المدرب الجديد.



وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن اسم المدرب الجديد للمنتخب يتكون من 7 أحرف قائلا: "ممكن أقول على أول 7 أحرف من اسمه".



وترددت عقب ذلك التصريح أنباء قوية حول إمكانية أن يكون المدير الفني الجديد هو حسام حسن نجم الأهلي والمنتخب السابق والمدير الفني الحالي لفريق سموحة حيث أنه الوحيد من ضمن المرشحين الذي يتكون اسمه من 7 أحرف.



وأعلن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة عن الـ 5 أسماء المرشحين لهذا المنصب وهم: ”حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو”.