بدء اختبارات أبناء الشهداء للقبول بمدارس التمريض في سيناء

بدأت اليوم اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء الشهداء للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء طبقا للقواعد والاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ومحافظ شمال سيناء.



أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة والمشرف العام على الاختبارات، أنه تم البدء باختبارات فى الإملاء واللغة الإنجليزية ثم اختبار المعلومات العامة والاختبارات الشخصية للمتقدمين من أبناء الشهداء عن طريق لجنة متخصصة.



أوضح أنه تم استثناء شرط المجموع في قبول تقديم أبناء الشهداء لمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م. بتصديق من اللواء المحافظ، على أن يكون بكل فصل 2 من أبناء الشهداء من جانبه ..أكد د أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس ان التقديم طبقا للشروط الآتية.



يستثني شرط المجموع للمتقدمين من أبناء الشهداء.



وأن يحق لمن تقدم قبل ذلك التقديم مرة أخرى خلال العام الدراسي الحالي.



وان استثناء شرط المجموع لابناء الشهداء يأتي مع شروط القبول لمدارس التمريض بالمحافظة وهي الحصول على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسى 2019 / 2020 م. وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة والحصول على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى منها ، وألا يقل سن المتقدم عن 14،5 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى 1- 10 - 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى .



علاوة على اجتياز الاختبارات وهى اختبار شخصى فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة ، والاختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة.

